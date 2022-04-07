وزيرة الخارجية الألمانية: حلف الأطلسي يعتزم زيادة توريد الأسلحة لأوكرانيا

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يعتزم تعزيز مساعداته لأوكرانيا بشكل أقوى مما يتم حتى الآن من خلال توريد أسلحة.

وقالت بيربوك اليوم الخميس على هامش مشاورات بمقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل إنه يتم بالتعاون مع الشركاء داخل الناتو بحث الطريقة التي يمكن من خلالها تعزيز دعم أوكرانيا مستقبلا بشكل أكثر قوة وأكثر تنسيقا.

وأكدت الوزيرة أن أوكرانيا لديها الحق في الدفاع عن النفس، وأنه سوف يتم دعم ذلك بالتعاون مع شركاء مختلفين، موضحة أن هذا ما تدور حوله المباحثات حاليا داخل مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، والتي تم تنظميها على هامش مشاورات حلف الأطلسي.

وبالنسبة لاتفاقات أخرى بشأن التعامل مع الحرب الروسية ضد أوكرانيا، أعلنت بيربوك عن عقد اجتماع عمل غير رسمي لوزراء خارجية دول الحلف في العاصمة الألمانية برلين في مايو القادم.

ومن المقرر إجراء مشاورات خلال الاجتماع بشأن تعزيز القدرة الدفاعية لدول الحلف وتحسين تأمين الجناح الجنوبي الشرقي للحلف.

ووصفت بيربوك الإجراء الذي يتخذه "نظام الحكم الروسي" في أوكرانيا مجددا بأنه مخالف للقانون الدولي ويعد خرقا لجميع قواعد التعايش السلمي.