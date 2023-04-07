الحكومة اليابانية تعين رسميا كازو أويدا محافظا جديدا للبنك المركزي

عينت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة رسميا الأكاديمي "كازو أويدا" محافظا جديدا لبنك اليابان المركزي لمدة خمس سنوات، خلفا لهاروهيكو كورودا، في أول تغيير في قيادة البنك المركزي منذ 10 سنوات.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن أويدا، 71 عاما، هو أول رئيس لبنك اليابان ينحدر من الأوساط الأكاديمية في اليابان في حقبة ما بعد الحرب، وينظر إليه على أنه براجماتي يتمتع بمعرفة عميقة بالسياسة النقدية. وكان عضوا في هيئة صنع القرار بالبنك المركزي خلال الفترة بين عامي 1998 و 2005.

ومن المقرر عقد أول اجتماع لوضع السياسات في ظل القيادة الجديدة يومي 27 و 28 أبريل الجاري.

وتم اختيار المفوض السابق لوكالة الخدمات المالية ريوزو هيمينو، والمدير التنفيذي لبنك اليابان شينيتشي أوشيدا، ليكونا نائبي المحافظ الجديد.