إزالة 7 جمالونات على 8 آلاف متر وحالتي بناء مخالف على أراضي زراعية بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في بيان، اليوم الجمعة، إزالة 7 جمالونات مقامة على مساحة 8 آلاف متر وحالتي بناء مخالف على أراضي زراعية، مشددا على رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة التصدى لأى محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أى مُخالف، وإيقاف الدعم التمويني، ودعم الأسمدة المقرر له.

وفى هذا الصدد، قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، بالاشتراك مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم، حملة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، حيث تمكنت من إزالة 7 جمالونات مقامة على مساحة نحو 8 آلاف متر بالمخالفة وبدون ترخيص، بالإضافة إلى حالتي بناء مخالف على أراضي زراعية رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بقرية أبيس الثانية.

ونفذ مركز برج العرب بقيادة اللواء طه زهير، حملة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف عبارة عن غرفتين من البلوك الأبيض بدون سقف على مساحة 35م بشارع جمال عبدالناصر، تم إزالتهم بالكامل، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ جميع الإجراءات القانوينة الرادعة تجاه أي مخالف.