رئيس الأركان الإسرائيلي يأمر بتعبئة قوات الاحتياط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، هارتسي هاليفي أوعز باستدعاء جنود الاحتياط، وذلك في ظل تصاعد الهجمات.

وأضافت الهيئة في تغريدة لها عبر حسابها موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أن "رئيس الأركان أمر بتعبئة الاحتياط مع التركيز على قوات الدفاع الجوي والتشكيلات الهجومية للقوات الجوية".

وفي وقت سابق من اليوم، دعا مفتش عام الشرطة، كوبي شبتاي المدنيين الذين يمتلكون رخصة حيازة سلاح لحمل أسلحتهم بسبب تصاعد الهجمات.

وأعلن جيش الاحتلال، قبل ساعات، مقتل مستوطنتين اثنتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار بغور الأردن.

وأضاف في بيان عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن قوات الجيش تمشط منطقة الأغوار بحثا عن منفذي العملية.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن المستوطنتين في العشرينيات من عمرهما، في حين تخطت المستوطنة الثالثة المصابة الأربعين من عمرها، وهي مصابة بإصابة خطيرة جدا.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال أفادت بأن الجنرال هارتسي هاليفي، رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال سيجري قريبا تقييما للوضع الأمني والموقف الميداني في لبنان وقطاع غزة، وبناء عليه سيواصل الهجمات على أهداف تابعة لحركة "حماس" في غزة ولبنان.

وأعلن جيش الاحتلال، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه تم إطلاق 44 صاروخا من قطاع غزة على مستوطنات وبلديات غلاف غزة، لافتًا إلى سقوط صاروخ منها على منزل في سديروت دون إصابات، مضيفا أنه "تم استهداف 3 مواقع في لبنان، و10 في قطاع غزة".