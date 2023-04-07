وزير بولندي: أوكرانيا ستخفض بصورة كبيرة كمية الحبوب المصدرة لبلادنا

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اقترحت كييف طريقة للتعامل مع تدفق الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق البولندية، الأمر الذي أربك المزارعين في ظل انخفاض الأسعار.

وقال روبرت تيلوس وزير الزراعة البولندي الجديد، بعد لقاء مع نظيره الأوكراني ميكولا سولسكي في بلدة دوروهوسك الحدودية، إن "أوكرانيا قدمت اقتراحا لتقييد تصدير الحبوب إلى بولندا بصورة كبيرة لمدة محددة، وحتى لوقفه تماما حاليا".

وكتب تيلوس عبر موقع تويتر أن سولسكي قال إن كييف ستتوقف عن تصدير القمح والذرة وبذور الشلجم وبذور دوار الشمس.

وجاءت تصريحاته بعدما قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأول الأربعاء إنه يبدو أن هناك حل في الأفق.

وتصل صادرات الحبوب الأوكرانية المفروض عليه القيود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حاليا إلى الأسواق في الخارج عبر البحر الأسود ونهر الدانوب وعبر بولندا برا.