عامل يطلق النار على طالب بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

إصابة طالب، اليوم، بطلق ناري في الذراع الأيمن، جراء مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في مركز البلينا بسوهاج.

كان تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، يفيد بوجود مشاجرة ومصاب بناحية الساحل قبلي دائرة مركز البلينا.

وانتقلت وحدة بحث جنائى لموقع الحادث وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كلا من "طرف أول" (حسني.أ.أ - 17 عاما) طالب، مصابا بطلق ناري بالذراع الأيمن وفقا للتقرير الطبي المبدئى للحالة وتم نقله لمستشفي البلينا المركزي، و"طرف ثان" (عيد.ح.ع - 33 عاما) عامل، والطرفان يقيمان بذات الناحية بمركز البلينا.

ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني بندقية آلية وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر وأتهم الطرف الأول، الطرف الثاني بإطلاق النار عليه من سلاح كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.