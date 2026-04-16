قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن وقف إطلاق النار الذي يطالب به لبنان مع إسرائيل سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين البلدين، وفق المبادرة الرئاسية التفاوضية.

وأوضح خلال لقاء مع وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط هاميش فالنكوفر، اليوم الخميس، أن «لبنان حريص على وقف التصعيد في الجنوب وفي كل المناطق اللبنانية، ليتوقف استهداف الأبرياء والآمنين، نساء ورجالا واطفالا، ويتوقف تدمير المنازل في القرى والبلدات اللبنانية».

وشدد الرئيس اللبناني على أن «التفاوض تتولاه السلطات اللبنانية وحدها، لأنه مسألة سيادية لا يمكن إشراك أحد بها».

وأشار إلى أن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية «خطوة أساسية» لتثبيت وقف إطلاق النار من جهة، ولإعادة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، وبسط سلطة الدولة بشكل كامل، وإنهاء أي مظاهر مسلحة.

وأكد أن القرارات التي اتخذتها الحكومة - لاسيما تلك المتعلقة بحصرية السلاح - ستنفذ لما فيه مصلحة لبنان، وتأمينا لحماية جميع اللبنانيين التواقين إلى رؤية دولتهم مسئولة وحدها عن حفظ الأمن والاستقرار والسلامة العامة في البلاد.

من جانبه، أعرب الوزير البريطاني عن دعم بلاده للجهود التي يقوم بها من أجل وقف إطلاق النار، وإطلاق مسار تفاوضي يحقق الأهداف التي حددها عون في مبادرته التفاوضية، مؤكدًا تأييد بريطانيا لقرارات الحكومة اللبنانية.

وأعلن عن تقديم بلاده مساعدة إنسانية بقيمة 20.5 مليون جنيه إسترليني، وذلك لمساعدة الجهد اللبناني في رعاية شئون النازحين.

وفي وقت سابق، قال مسئول لبناني رفيع المستوى لـ«رويترز»، إن بيروت لا علم لديها بأي مكالمة مرتقبة بين الرئيس اللبناني جوزف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن محادثات مرتقبة بين «زعيمي البلدين».

وقالت وزيرة التكنولوجيا الإسرائيلية وعضو المجلس الوزراء الأمني المصغر «الكابينت» جيلا جامليل، لإذاعة جيش الاحتلال إن نتنياهو سيتحدث اليوم الخميس، إلى الرئيس عون.

وكتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»، أمس: «نحاول إيجاد فترة من الراحة بين إسرائيل ولبنان. لقد مرّ وقت طويل منذ آخر محادثة بين زعيمين (إسرائيلي ولبناني)، قرابة 43 عاما. سيحدث ذلك غدا».

وتأتي تصريحات ترامب غداة أول محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان.

وأشارت صحيفة «يسرائيل هيوم» إلى أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى عدم وجود اتفاق قريب لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، رغم تصريحات ترامب.

ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري، عن مسئول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة لم تطلب رسميا من إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان.

وأشار المسئول إلى أن الرئيس ترامب سيرحب، وسيكون سعيدا برؤية نهاية القتال، كجزء من اتفاق بين إسرائيل ولبنان.