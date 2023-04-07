 ميسي يقود قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة نيس بالدوري الفرنسي - بوابة الشروق
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ميسي يقود قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة نيس بالدوري الفرنسي

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 7 أبريل 2023 - 5:55 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أبريل 2023 - 5:55 م

كشف كريستوف جالتيه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن القائمة التي ستخوض مواجهة نيس غدًا السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الفرنسي.

ويستضيف فريق نيس نظيره باريس سان جيرمان على ملعب أليانز ريفييرا، في التاسعة من مساء غدًا السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الفرنسي.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان كما يلي: 

أشرف حكيمي، ماركينيوس، راموس، كيليان مبابي، فابيان رويز، كارلوس سولير، دانيلو بيريرا، سيرجيو ريكو، فيتينيا، ريناتو سانشيز، نونو مينديس، إلياس حسني، ميسي، بيتشابو، زاير إيمري، إسماعيل الغربي، هوجو إيكيتيكي، ألكسندر لوتيلييه، دوناروما


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