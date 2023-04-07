ضربة موجعة لـ «سلة الزمالك» بعد الخسارة أمام الأهلي في دوري السوبر

سيغيب المحترف الأمريكي أو جي مايو لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، عن المباراتين المقبلتين في سلسلة نصف نهائي مسابقة دوري السوبر.

وكان فريق الزمالك قد خسر أمام نظيره بنتيجة 71-62، في المباراة التي أقيمت على صالة برج العرب بالإسكندرية مساء الخميس، في أولى لقاءات سلسلة مباريات نصف نهائي دوري السوبر للموسم الحالي 2022-2023.

وتأكد غياب الأمريكي أو جي مايو عن مباراتي فريقه الزمالك أمام الأهلي في سلسلة نصف نهائي دوري السوبر، وذلك بعد تعرضه لطرد مباشر خلال المباراة الأولى لسوء السلوك.

ويحتاج فريق الأهلي إلى تحقيق الانتصار على نظيره الزمالك في مباراتين، من أجل حسم تأهله إلى الدور النهائي لبطولة دوري سوبر السلة.