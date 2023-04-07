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حسام حسن يعلن تشكيل المصري لمواجهة حرس الحدود

بورسعيد - إيهاب ابو المعاطى
نشر في: الجمعة 7 أبريل 2023 - 8:48 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أبريل 2023 - 8:48 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة حسام حسن، عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق حرس الحدود، في الأسبوع 23 من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في التاسعة والربع مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب.

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمى عصام ثروت

الدفاع : كريم العراقي ، أحمد عماد، عمرو موسى، عمرو سعداوي.

خط الوسط : ايزي ايميكا، حسن علي، الياس الجلاصي، عبد الرحيم دغموم، محمد جريندو.

الهجوم: مروان حمدي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من :

محمود جاد، اسلام ابو سليمة، عبده يحيى، حسام جريشة، اسلام عطية ، محمد الفيومي، رجب عمران ، زياد فرج ، أنتونى اكبوتو .


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