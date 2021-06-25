مصرع شخص وإصابة 3 في انهيار عقار متصدع منذ 24 عامًا في الإسكندرية

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون بكسور متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الجمعة؛ إثر انهيار سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق، كائن في حارة المغاربة، منطقة المنشية، التابعة لنطاق حي الجمرك، على محل تجاري تصادف تواجدهم بداخله.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من قسم شرطة المنشية، وغرفة عمليات حي الجمرك، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي لشرطة النجدة، والحماية المدنية، حول انهيار سقف عقار قديم على محل تجاري كائن أسفله، وأسفر عن وقوع خسائر بشرية.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وقوات الحماية المدنية، رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الانهيار، تم فرض سياج تأميني حوله، وجارٍ رفع الأنقاض، حيث تبين من المعاينة سقوط أجزاء كبيرة من العقار بداخله حتى سطح الأرض، دون تأثير على العقارات المجاورة.

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه وبالفحص تبين أن العقار المنهار جزئيًا صادر له قرار ترميم وإزالة عام 1999 ولم ينفذ منذ 24 عامًا، فتم نقل الضحية إلى المشرحة، والمصابين إلى مستشفيات "الأميري، والطلبة".

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.