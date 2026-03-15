نيبال: مقتل 7 أشخاص إثر انزلاق حافلة ركاب تقل زائرين هنود عن طريق جبلي

ذكرت الشرطة النيبالية أن حافلة ركاب تقل زائرين هنود انزلقت عن طريق جبلي وتدحرجت أسفل منحدراته في وسط نيبال، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

وجميع القتلى السبعة كانوا من الزائرين الهنود، وأصيب 7 زائرين هنود آخرين كانوا على متن الحافلة وتم نقلهم إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج. أما المصابان الآخران في الحادث، الذي وقع الليلة الماضية، فهما السائق النيبالي ومساعده.

وكانت الحافلة عائدة بعد أن زار الهنود معبد ماناكامانا وهو معبد هندوسي شهير.

ووقع الحادث على طريق يؤدي من الطريق السريع إلى المعبد بالقرب من قرية شهيد لاخان، التي تقع على بعد حوالي 120 كيلومترا "75 ميلا" غرب العاصمة، كاتماندو.