بابا الفاتيكان يدعو إلى هدنة في أوكرانيا خلال عيد الفصح

أعلن رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى، ليونيد سيفاستيانوف، اليوم الجمعة، أن البابا فرنسيس، يدعو إلى هدنة في أوكرانيا خلال احتفالات الكاثوليك والأرثوذكس بعيد الفصح، وذلك بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال سيفاستيانوف في بيان: "الأسبوع القادم هو عيد الفصح الكاثوليكي، والأسبوع التالي هو عيد الفصح الأرثوذكسي".

وأضاف "يقترح البابا فرانسيس وقف جميع الأعمال العسكرية في أوكرانيا لمدة أسبوعين خلال عيد الفصح ويطلب الإبلاغ".

وتابع "هذه علامة للاتحاد، أن عيد الفصح يلاحقه عيد فصح آخر".

وكان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قد غادر منذ أيام مستشفى في روما، بعد 3 أيام من العلاج جراء إصابته بالتهاب الشعب الهوائية.

ونقل البابا إلى مستشفى جيميلي في روما بعد أن شكا من صعوبات في التنفس، لكن فريقه الطبي أكد أنه استجاب بشكل جيد لحقن المضادات الحيوية.

وهذا هو أكثر أوقات العام ازدحاما بالنسبة للبابا فرنسيس، مع العديد من الأحداث والخدمات المقررة قبل عطلة عيد الفصح.

وبعد عودة البابا إلى الفاتيكان، رأس قداس "أحد الشعانين" في اليوم التالي إيذانا ببدء احتفالات عيد الفصح.