مباحثات روسية أرمينية حول إقليم ناجورنو قره باغ

كشفت الرئاسة الروسية (كرملين) إجراء الرئيس فلاديمير بوتين محادثات هاتفية اليوم الجمعة، مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان حول آخر التطورات الأوضاع في إقليم (ناجورني قره باغ) المتنازع عليه والذي يقع عند الحدود مع أذربيجان.



وأفاد الكرملين -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخباريةـ بأن بوتين وباشينيان "ناقشا خلال المحادثة الهاتفية، التي جاءت بمبادرة من الجانب الأرمني، العديد من القضايا الهامة من بينها الوضع الحالي حول إقليم ناجورني قره باغ".



وشدد بوتين وباشينيان -وفقا للبيان- خلال المحادثات على أهمية تنفيذ كافة الاتفاقيات المبرمة بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان في الفترة ما بين عامي 2020 و2022، بما في ذلك تلك المتعلقة بضمان الأمن والاستقرار على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، واستعادة العلاقات في مجال الاقتصاد والنقل في جنوب القوقاز، وإعداد معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان".



وأشار البيان إلى أن المحادثة تناولت أيضا عددا من القضايا الملحة في العلاقات الثنائية بين روسيا وأرمينيا.



ووصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال لقاء مع نظيره الأرمني أرارات ميرزويان في موسكو، البيان الثلاثي لقادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان للعام 2020، والذي تم بموجبه نشر قوات حفظ سلام روسية في قره باغ، بأنه يظل "مفتاح استقرار الوضع في المنطقة" في مختلف المجالات.



ورغم رعاية الرئيس الروسي للاتفاقية التي سمحت بوقف الحرب في العام 2020 بين أرمينيا وأذربيجان، وهما جمهوريتان سوفياتيتان سابقتان، تبدو قوة حفظ السلام الروسية في قره باغ عاجزة في مواجهة الاشتباكات المتزايدة.