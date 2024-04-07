رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: غزة بحاجة لمستشفيات ميدانية لاستيعاب الجرحى

قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم أبو سعيد، إن المستشفيات في قطاع غزة تواجه صعوبات في تقديم الخدمات الطبية.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن هناك توافقًا تامًا على ضرورة المحاسبة والضغط على إسرائيل لفتح الممرات لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية.

وأضاف: «نحتاج إلى مستشفيات ميدانية متنقلة لاستيعاب الجرحى في قطاع غزة، بسبب غياب وتدمير المستشفيات الفلسطينية بشكل كامل، والوضع الصحي لا يزال سيئًا».

وشدد على ضرورة توفير الضمانات الأمنية اللازمة للمنظمات الأممية لممارسة عملها في غزة، لافتًا إلى أن أي مسعى باتجاه إنشاء مستشفيات متنقلة ستخفف العبء كثيرًا عن القطاع الصحي المتردي بالقطاع.



