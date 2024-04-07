صلاح يقود هجوم ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيخوض مواجهة مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

ويستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره ليفربول على ملعب أنفيلد، في الرابعة والنصف من مساء اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي.

ويقود محمد صلاح مهاجم منتخبنا الوطني، تشكيل فريقه ليفربول في مواجهة مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة اليوم كما يلي:

كيليهر في حراسة المرمى

الدفاع: برادلي - كوانساه - فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: ماك أليستر - إيندو - سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.