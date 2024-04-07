سوزان نجم الدين تريند منصة إكس بعد مشهد قتل ألينار في الحلقة 27 من الحشاشين

تصدرت الفنانة سوزان نجم الدين تريند منصة "إكس" في مشهد نهاية قتل ألينار التي تلعب دورها ضمن أحداث الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين، على يد مجموعة من حوريات الجنة.

وشهدت الحلقة قتل ألينار على يد مجموعة من حوريات الجنة وذلك بعد أن حرضتهن إحدى الحوريات من أجل القضاء على ألينار خوفًا من الجحيم الذي سيكون من نصيبهن طالما ألينار موجودة.

وحاولت ألينار الدفاع عن نفسها من محاولة القتل إلا أن هناك أكثر من ثلاث جاريات اجتمعن من اجل قتلها لذلك لم تستطع صدهن، وتمكن من القضاء عليها.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى.