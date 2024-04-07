تامر عبد المنعم: رفضي تمثيل زينة فيلم مذكرات مراهقة سبب قدوم هند صبري لمصر

قال الفنان تامر عبدالمنعم، إنه خطب الفنانة زينة عام 1999، مشيرًا إلى أنهما انفصلا بعدها لأنها لم تلتزم باتفاقهما على عدم التمثيل.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «العرافة»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأحد: «في الأول لما تختفي مني كنت فاكر إنها بتكذب عليا بتحب واحد تاني، لكنها كانت بتعمل فيلم (مذكرات مراهقة) مع إيناس الدغيدي، مع إننا متفقين إنها مش هتمثل».

وأشار إلى أن الفنان خالد سرحان، اصطحبه إلى المكان الذي تجري فيه زينة البروفة، ثم صعد إلى المكتب وواجه الفنانة بالأمر، مشيرًا إلى أن هذا الموقف تسبب في قدوم هند صبري إلى مصر، لأنها شاركت في الفيلم بدلًا عن زينة.

وأكمل: «أنا اللي منعتها (زينة) تعمل الدور وتمثل لغاية ما سبنا بعض، أنا حر.. على قلبها وعلى قلبي زي العسل»، لتستنكر الإعلامية بسمة وهبة: «حد يقول أنا جبت خطيبتي من شعرها».

ورد «عبدالمنعم» على الإعلامية بقوله: «أيامها زينة لا كانت فنانة ولا كبيرة ولا ليها اسم، ولا أنا كنت فنان ولا حد يعرفني، إحنا اثنين بيحبو بعض، أنتِ زعلانة ليه؟!».

ونوهت «وهبة» أنها تحزن بسبب ما وصفته بـ«العنف ضد المرأة»، ليرد عليها الفنان: «القضية سقطت بالتقادم.. ده في 1999، أنا مضربتهاش ملحقتش حتى أجيبها من شعرها لكن قلت ده مجازًا، أنا كنت هموتها طبعًا، لكن هي هربت واتصالحنا بعدها»، بحسب تعبيره.