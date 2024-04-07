كلوب أمريكا يحافظ على الصدارة رغم التعادل

حافظ فريق كلوب أمريكا على صدارة الدوري المكسيكي رغم تعادله مع مضيفه سانتوس لاجونا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأحد، ضمن الجولة ال14 من المسابقة.

وتقدم سانتوس لاجونا بهدف سجله ستيفانو كاريو في الدقيقة 59، وتعادل كلوب أمريكا عن طريق أليخاندرو زينديجاس في الدقيقة 76.

ورفع كلوب أمريكا رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام مونتيري، كما رفع سانتوس لاجونا رصيده إلى 15 نقطة في المركز ال12.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز كويريتارو على ليون 2-صفر، وباتوشكا على تيجريس أونال 3-صفر، وتشيفاس على بوبيلا 3-2 ، وكروز أزول على مونتيري 2-1.