كشف ملابسات نشوب مشاجرة وتبادل إطلاق الأعيرة النارية في أسيوط

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن أسيوط من كشف ملابسات حدوث مشاجرة بأسيوط وضبط طرفيها.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، تلقت بلاغا بحدوث مشاجرة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أسيوط.
بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول (5 أشخاص - لثلاثة منهم معلومات جنائية)، وطرف ثان (5 أشخاص - لثلاثة منهم معلومات جنائية)؛ بسبب خلافات الجيرة الزراعية تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية دون حدوث ثمة إصابات.
وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، بالاشتراك مع أمن أسيوط من ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة (12 قطعة سلاح "8 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش"، وطلقات مختلفة الأعيرة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.