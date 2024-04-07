كتائب القسام تعلن قتل 14 جنديا إسرائيليا شرقي خان يونس

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس يوم السبت أنها قتلت 14 جنديا إسرائيليا وأصابت آخرين في منطقتي الزنة وحي الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت "كتائب القسام" إنها قتلت 9 جنود إسرائيليين في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس و5 آخرين في حي الأمل غرب المدينة.



وأضافت أنها أصابت عددا آخر من الجنود في منطقة الزنة.

وأشارت الكتائب إلى أنها استهدفت 4 دبابات ميركافا في الزنة وناقلة جند بحي الأمل في خان يونس وأوقعت أفرادها قتلى وجرحى.

هذا وتتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" في قطاع غزة لليوم الـ183، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع نهاية شهر رمضان، جراء الحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم السبت، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة إلى 33137 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى في صفوفه وصل إلى 600.