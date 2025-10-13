نتائج اليوم الثالث لمنافسات الكبار ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

اختُتمت مساء اليوم فعاليات اليوم الثالث من منافسات الكبار ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من التاسع وحتى الثامن عشر من أكتوبر الجاري، وسط مشاركة نخبة من أبطال اللعبة من مختلف دول العالم.

وشهد اليوم إقامة ثلاث منافسات قوية في أوزان 72 كجم و65 كجم للرجال و73 كجم للسيدات، حيث تميزت المنافسات بمستوى فني مرتفع وصراع شرس على الميداليات.

ففي منافسات وزن 72 كجم للرجال، نجح الماليزي بوني بونياو في تحقيق الميدالية الذهبية بعد رفع 230 كجم، فيما نال الصيني بينجكانج زانج الميدالية الفضية برصيد 222 كجم، وجاء البريطاني مارك سوان في المركز الثالث محققًا الميدالية البرونزية بعد رفع 217 كجم.

أما في منافسات وزن 65 كجم للرجال، فقد تُوج الصيني شيوي شو بالميدالية الذهبية بعد رفع 205 كجم، تلاه الإيراني محسن باكتيار في المركز الثاني برصيد 201 كجم، بينما حصل الجزائري حسين بيتر على الميدالية البرونزية بعد رفع 192 كجم.

وشهدت منافسات وزن 65 كجم مشاركة مصرية مميزة، حيث احتل فؤاد السيد المركز السابع بعد رفع 181 كجم، وجاء حسام الجعفري في المركز التاسع برصيد 175 كجم.

وفي منافسات السيدات لوزن 73 كجم، فرضت الصين سيطرتها من جديد بتتويج اللاعبة يوجاو تان بالميدالية الذهبية بعد رفع 146 كجم، وجاءت البرازيلية ماريانا أندريا في المركز الثاني برصيد 141 كجم، فيما نالت النيجيرية شيماكا آني الميدالية البرونزية بعد رفع 140 كجم.

ومن المقرر أن تتواصل منافسات الكبار غدًا بمزيد من المواجهات القوية بين أبطال العالم، في إطار استمرار فعاليات البطولة التي تُقام لأول مرة في القارة الأفريقية.