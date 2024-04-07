محافظ الشرقية يستقبل راعي الكنيسة الكاثوليكية لتقديم التهنئة بعيد الفطر

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم الأحد، الأب بيشوي كامل، راعي الكنيسة الكاثوليكية والوفد الكنسي المرافق له؛ لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب محافظ الشرقية، عن شكره وامتنانه لزيارة الوفد الكنسي وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، قائلًا: إننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصرنا الغالية لاستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم.

وأضاف المحافظ، أن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعا في جو من البهجة والسرور.