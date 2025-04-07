أحمد مجاهد منسقا عاما لبطولة أمم إفريقيا للشباب 2025

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، في اجتماعه الدوري الذي عُقد اليوم الإثنين، تعيين أحمد مجاهد منسقًا عامًا لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو 2025.

جاء القرار بعد اطّلاع مجلس إدارة الاتحاد على الخطاب الرسمي الصادر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والذي يؤكد إسناد تنظيم البطولة إلى مصر، بالإضافة إلى تلقي الموافقة الرسمية من الحكومة المصرية على استضافة الحدث القاري.

ونظرًا لضيق الوقت المتبقي على انطلاق البطولة، قرر المجلس ما يلي:

تكليف المدير التنفيذي وجميع إدارات الاتحاد بتنفيذ المهام التنظيمية الخاصة بالبطولة، وفق اختصاص كل إدارة.

تولي أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف والمتابعة على إدارات ومجموعات العمل المختلفة.

تعيين أحمد مجاهد، عضو لجنة الحوكمة بالاتحاد الإفريقي، منسقًا عامًا للبطولة بين الكاف والاتحاد المصري.

تشكيل لجنة الاتصال الحكومي من المستشارين ووكلاء الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

اعتماد الموازنة التقديرية للبطولة، مع إخطار وزارة الشباب والرياضة رسميًا.

ويأتي هذا التحرك التنظيمي في إطار استعدادات مصر لاستضافة واحدة من أبرز بطولات القارة السمراء على مستوى الشباب، وسط طموحات بتحقيق نجاح تنظيمي يليق باسم ومكانة الكرة المصرية.