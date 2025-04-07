ترامب: إيران ستكون في خطر كبير إذا فشلت محادثات وقف برنامجها النووي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستكون "في خطر كبير" إذا فشلت المحادثات الرامية إلى الحد من برنامجها النووي.

ووجّه ترامب هذا التهديد خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أعلن أيضا أن المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستبدأ السبت المقبل .

وأضاف ترامب: "أعتقد أن إيران ستكون في خطر كبير إذا انهارت المحادثات. وأنا أكره قول ذلك".

ولم يكشف ترامب عن مكان انعقاد الاجتماعات التي ستبدأ يوم السبت، أو عن هوية المشاركين من إدارته.

وتابع ترامب: "نحن نتعامل معهم بشكل مباشر، وربما يتم التوصل إلى اتفاق". مشيرا إلى أن "التوصل إلى اتفاق سيكون أفضل من القيام بالأمر الواضح ".

وذكر أن المحادثات ستُجرى "على أعلى مستوى تقريبا ".