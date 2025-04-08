وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في البيت الأبيض، أحداث السابع من أكتوبر بأنها "يوم مروّع" سيُذكر كأحد أسوأ الأيام في التاريخ، في إشارة إلى الهجوم الذي شنّته حركة حماس ضد إسرائيل.

وقال ترامب إن العديد من الرهائن قُتلوا في قطاع غزة، مؤكدًا: "سنتمكن من إعادة جثامينهم"، مشددًا في الوقت نفسه على أن الضغط المستمر على حركة حماس قد يؤدي إلى نتائج في نهاية المطاف.

وحول الوضع في القطاع، وصف ترامب غزة بأنها "فخ موت خطير"، مضيفًا: "لا يعجبني ذلك"، وكشف عن وجود دول مستعدة لاستقبال سكان غزة، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الأمريكي رفضه القاطع لامتلاك إيران سلاحًا نوويًا، قائلاً: "إذا لم تنجح المحادثات مع إيران، فستكون في خطر كبير"، مضيفًا: "لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي بأي حال من الأحوال".