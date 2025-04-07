إغلاق مدارس في مدينة دويسبورج الألمانية بسبب تهديدات

ستظل جميع المدارس الثانوية والشاملة في مدينة دويسبورج الألمانية مغلقة اليوم الاثنين بسبب تهديدات، حسبما قال متحدث باسم رئاسة شرطة دويسبورج في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ولم يقدم المتحدث أي تفاصيل أخرى بشأن حالة التهديد. ولم يتضح بعد أيضا عدد المدارس المتضررة.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية تحدثت - استنادا إلى محققين - عن إغلاق 13 مدرسة على الأقل.

وبحسب الشرطة، تلقت إدارة مدرسة "ميته" الشاملة يوم الجمعة الماضي رسالة تحتوي على "تصريحات تهديدية ويمينية متطرفة". وأعلن المرسل المجهول عن جرائم من المخطط تنفيذها اليوم الاثنين داخل المدرسة. وبدأت أجهزة الأمن في دويسبورج تحقيقاتها على الفور.

وتلقت نفس المدرسة أمس الأحد رسالة أخرى تتضمن محتوى تهديديا شمل أيضا 13 مدرسة أخرى في المدينة، بحسب الشرطة. وأوضحت الشرطة أن خبراء الأمن لا يرون بناء على تقييم الوضع الحالي أنه يمكن افتراض جدية الجرائم المعلنة.

وقدمت بعض المدارس معلومات على مواقعها الإلكترونية حول حالة التهديد وإلغاء التدريس الحضوري وعقد حصص دراسية عبر الإنترنت عوضا عن ذلك.

وجاء في رسالة إلكترونية من إحدى مدارس الثانوية العامة في دويسبورج إلى أولياء الأمور، والتي أطلعت عليها (د ب أ): "اعتبارا من يوم الأحد 6 أبريل/نيسان، في الساعة 45ر8 مساء، هناك حالة تهديد تنطبق على جميع المدارس الثانوية والشاملة في دويسبورج - ولكن ليس على مدارس الثانوية العامة... وأنتم، أيها الآباء الأعزاء، قرروا بأنفسكم ما إذا كنتم ستتركون طفلكم في المنزل غدا".