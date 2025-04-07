الخارجية الفلسطينية: جريمة إعدام الطفل ربيع في ترمسعيا نتيجة مباشرة لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن جريمة الإعدام التي ارتكبتها قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، بحق الطفل عمر محمد سعادة ربيع (14 عاماً)، خلال اقتحامها بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وإطلاق الرصاص الحي تجاه طفلين آخرين ما أدى إلى إصابتهما بجروح مختلفة، تمثل امتدادًا لمسلسل جرائم القتل خارج القانون.

وشددت الوزارة، في بيان صادر عنها مساء اليوم، على أن إفلات إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال غير شرعية، من العقاب بشكل مستمر، يشجّعها على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني ما زال ضحية مستمرة للاحتلال، وضحية متواصلة أيضاً لعدم تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية تجاه الظلم التاريخي الواقع عليه، واستمرار احتلال أرضه.

وطالبت الوزارة باتخاذ تدابير فورية لوقف حرب الإبادة والتهجير وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين بحق أبناء شعبنا، وضمان توفير الحماية الدولية، ولا سيما للأطفال الفلسطينيين