لاعب الزمالك: ماذا قدم ناصر ماهر ليطلب زيادة راتبه؟

تعجب حسام عبد المنعم، لاعب الزمالك السابق، من طلب ناصر ماهر، لاعب القلعة البيضاء، زيادة راتبه على الرغم من أنه لم يقدم شيئا للفريق، مؤكدا أن بيسيرو سيرحل عن تدريب الفريق.

قال حسام عبد المنعم في برنامج «ملعب البلد» على قناة «صدى البلد»:" ناصر ماهر يملك موهبة مميزة لكنه يحتاج إلى تقويم عقليته".

أضاف:" ماذا قدم ناصر ماهر مع الزمالك لكي يطالب بزيادة راتبه؟".

أشار حسام عبد المنعم:" بيسيرو يملك عناصر قادرة على تقديم مستوى أفضل".

أكمل:" لدي شعور بأن بيسيرو لن يستمر مع الزمالك".

أتم حسام عبد المنعم:" محمد صبحي أفضل محمد عواد فنيا لكن الأخير يتفوق عليه بالتركيز داخل الملعب فقط".