استهداف خط سكة حديد في كاشان وسط إيران

أفاد موقع «إيران إنترناشيونال»، اليوم الثلاثاء، باستهداف خط سكة حديد في كاشان وسط إيران، وذلك في خبر عاجل له، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وأعلن حاكم مدينة مشهد عن إلغاء رحلات القطارات كافة من محطة مشهد حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب التحذير الذي وجهه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأصدر الجيش الإسرائيلي «تحذيرًا عاجلًا» للإيرانيين بعدم استخدام القطارات والابتعاد عن خطوط السكك الحديدية خلال الـ12 ساعة المقبلة.

وجاء في بيان صادر عن جيش الاحتلال: «أيها المواطنون الأعزاء، من أجل سلامتكم، نرجو منكم التكرم بالامتناع عن استخدام القطارات والسفر بها في جميع أنحاء إيران من هذه اللحظة وحتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت إيران»، وفقا لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه: «إن وجودكم على متن القطارات وبالقرب من خطوط السكك الحديدية يعرض حياتكم للخطر».

وينتهي التحذير الذي قدمته إسرائيل قبل ست ساعات ونصف من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز، والمقرر في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة الثلاثاء.

وهدد ترامب بتدمير البنية التحتية المدنية الإيرانية، بما في ذلك الجسور ومحطات الطاقة، إذا لم تمتثل طهران.

قد يُعتبر استهداف البنية التحتية المدنية الحيوية جريمة حرب. وقد أعلن ترامب، ثم عدّل، مواعيد فتح المضيق عدة مرات.