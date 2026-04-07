نتنياهو: استهدفنا اليوم خطوط السكك الحديدية والجسور في إيران

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تكثف هجماتها على النظام الإيراني، موضحًا أن الهجمات تشمل استهداف وسائل النقل والبنية التحتية التي يستخدمها الحرس الثوري.

وأضاف في تصريحات، نقلتها القناة «7» العبرية، مساء الثلاثاء، أن سلاح الجو شن هجومًا اليوم، على خطوط السكك الحديدية والجسور التي يستخدمها الحرس الثوري في إيران.

وزعم أن «الحرس الثوري يستخدم تلك الجسور وخطوط السكك الحديد لنقل المواد الخام اللازمة لصناعة الأسلحة، فضلًا عن نقل الأسلحة والعناصر الذين يعملون ضد إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة».

وادعى أن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد الشعب الإيراني، قائلا إنها «تهدف إلى إضعاف وسحق النظام الإيراني الذي قمعهم لمدة 47 عامًا»، بحسب تعبيره.

واختتم كلمته بالقول: «إيران لم تعد كما كانت وكذلك إسرائيل، ونحن نغير موازين القوى بشكل جذري».

وقال مسئولون إسرائيليون، إن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت نحو 10 جسور للسكك الحديدية في مناطق عدة بإيران، الثلاثاء، بزعم «تقييد تحركات الحرس الثوري الإيراني».

وحذّرت إسرائيل من أنها ستستهدف «البنية التحتية» الإيرانية بهدف إلحاق «أضرار اقتصادية بالنظام».

وتعرض جسر خارج مدينة قم في شمال إيران الثلاثاء لهجوم أمريكي إسرائيلي، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن معاون محافظ المنطقة مرتضى حيدري.

كما تم تداول أنباء عن غارة جوية استهدفت جسرا على طريق تبريز-زنجان السريع في شمال غرب إيران، وأيضا جسر يحيى آباد في وسط إيران.

وأفادت تقارير بوقوع هجوم على جسر للسكة الحديدية في كاشان وسط إيران أسفر عن مقتل شخصين.