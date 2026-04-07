إسرائيل تُقر بقصف بنى تحتية وجسور في إيران بالمخالفة لاتفاقيات جنيف

أقرت إسرائيل، الثلاثاء، بقصف جسور وبنى تحتية في عدة مناطق داخل إيران، رغم أن اتفاقيات جنيف تحظر استهداف هذه المنشآت.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه استهدف 8 جسور زعم أن "النظام الإيراني يستخدمها لنقل وسائل قتالية ومعدات عسكرية".

وأضاف أن الهجمات شملت مناطق عدة داخل إيران، من بينها طهران (شمال)، كرج (غرب طهران)، تبريز (شمال غرب)، كاشان (وسط) وقم (وسط).

وادعى الجيش أن الهدف من هذه الضربات هو "منع قوات النظام من استخدام هذه المعابر لنقل المعدات والوسائل القتالية"، مشيرًا إلى أنه "تم اتخاذ خطوات لتقليل احتمال إصابة المدنيين، بما في ذلك إصدار تحذيرات مسبقة، واستخدام أسلحة دقيقة، ومراقبة جوية".

وأكد الجيش الإسرائيلي نيته مواصلة العمل ضد "كل بنية تحتية تستخدمها قوات النظام لأغراض عسكرية"، وفق ادعاءاته.

من جانبه، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء بمهاجمة الجيش الإسرائيلي خطوط سكك حديدية وجسور في إيران، وقال في بيان: "أقول لكم باستمرار إننا نسحق النظام في إيران، لكننا نفعل ذلك بحزم أكبر وقوة متزايدة".

وأضاف: "بالأمس دمر طيارونا طائرات نقل وعشرات المروحيات في قاعدة تابعة لسلاح الجو الإيراني، واليوم هاجموا خطوط السكك الحديدية والجسور التي يستخدمها الحرس الثوري لنقل المواد الخام اللازمة لصناعة الأسلحة، والأسلحة نفسها، والعناصر التي تهاجمنا والولايات المتحدة ودول المنطقة".

وزعم نتنياهو: "لم تعد هذه هي إيران نفسها، ولا هي إسرائيل نفسها. نحن نغير موازين القوى من طرف إلى آخر".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران خلفت آلاف القتلى والجرحى، واغتيال قادة بارزين أبرزهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنه مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض هذه الهجمات أسفرت عن قتلى وجرحى وألحقت أضرارًا بممتلكات مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.