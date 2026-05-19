دبلوماسي روسي يحذر من تزايد مخاطر صدام مباشر مع الناتو

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم ‌الثلاثاء، من تزايد مخاطر اندلاع صدام مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، مشيرًا إلى أن العواقب ⁠قد تكون كارثية.

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الحكومية «تاس»، قال ريابكوف، إن الحديث يزداد في العواصم الأوروبية عن «الخطر الوشيك لحرب طاحنة» مع روسيا.

وأضاف: «نتيجة ⁠لهذا التصعيد في التوتر، بما في ذلك الأعمال الاستفزازية الصارخة في المجال ⁠النووي، تتزايد المخاطر الاستراتيجية، وكذلك خطر حدوث صدام مباشر بين ⁠حلف شمال الأطلسي وبلدنا، وما يترتب على ⁠ذلك من عواقب كارثية محتملة».

وعلق على نية فنلندا السماح باستيراد الأسلحة النووية، فضلًا عن خطط فرنسا وبولندا لإجراء مناورات فوق بحر البلطيق للتدرب على توجيه ضربات نووية ضد أهداف في روسيا.

ولفت ريابكوف إلى أن «روسيا قد أوضحت بشكل جليّ لا لبس فيه موقفها السلبي للغاية تجاه هذه الاستعدادات من جانب الأوروبيين».

ونوه أن «هذه الخطوات تترافق مع خطاب عدائي مناهض لروسيا، وهي جزء من عملية عامة لتسريع عسكرة أوروبا، موجهة بشكل علني ضد موسكو»، بحسب تعبيره.



