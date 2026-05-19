ارتفاع غير متوقع لمعدل البطالة في بريطانيا وتراجع الوظائف الشاغرة لأدنى مستوى منذ 5 سنوات

أظهرت أرقام رسمية أن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع بصورة غير متوقعة، حيث تراجعت الوظائف الشاغرة لأدنى مستوى منذ خمسة أعوام في ظل انخفاض حاد في التعيينات في قطاعي التجزئة والضيافة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مكتب الاحصاء الوطني قال اليوم الثلاثاء إن معدل البطالة ارتفع إلى 5 % خلال 3 أشهر حتى مارس الماضي، مقارنة بـ 4.9% خلال ثلاثة أشهر حتى فبراير الماضي.

وقدر مكتب الإحصاء أن عدد العاملين انخفض بواقع 100 ألف خلال أبريل الماضي ليصل إلى 30.2 مليون شخص، فيما يعد أكبر انخفاض منذ مايو 2020 في بداية جائحة كورونا.

وأضاف المكتب أن الوظائف الشاغرة انخفضت بواقع 28 ألف شخص على أساس ربعي لتصل إلى 705 آلاف خلال ثلاثة أشهر حتى أبريل الماضي، فيما يعد أدنى مستوى منذ نفس الفترة خلال عام 2021. وسجلت شركات التجزئة والضيافة أكبر انخفاض في عدد العاملين والوظائف الشاغرة، حيث قال مكتب الإحصاء إن الشركات أرجعت وقف التعيينات إلى " الغموض الاقتصادي والجيوسياسي".

