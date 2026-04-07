قطر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك

أدانت قطر مساء اليوم الاثنين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها رفض قطر القاطع محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، وتشدد في الوقت ذاته على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها والتصدي بحزم للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وفقا لموقع وزارة الخارجية القطرية.

وجددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.