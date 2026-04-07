مصادر باكستانية لـCNN: نحاول الحفاظ على الدبلوماسية حية بين أمريكا وإيران

قال مصدر أمني باكستاني، مساء الثلاثاء، إن إسلام آباد تسعى جاهدة للحفاظ على الدبلوماسية حية بين أمريكا وإيران.

لكن المصدر نوه في تصريحات لشبكة «CNN» الأمريكية، إلى أن الهجوم الإيراني على منشآت للطاقة في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، يقلّص فرص تحقيق «انفراجة دبلوماسية».

وأشار إلى أن القيادة المدنية والعسكرية الباكستانية تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق تلك الانفراجة، بما في ذلك رئيس الأركان العامة المشير عاصم منير، الذي تربطه علاقة وثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعرب المصدر عن قلق بلاده من التداعيات في حال قررت السعودية «الرد» على الهجوم الإيراني، مؤكدًا حرص باكستان على تيسير الحوار بين الأطراف المعنية.



وفي وقت سابق، أدانت باكستان الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة التي شنتها إيران على منشآت للطاقة في المنطقة الشرقية للسعودية.

واعتبرت باكستان أن «هذه الهجمات تمثل انتهاكًا خطيرًا لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا يقوّض السلام والاستقرار في المنطقة»، وجددت «تأكيد دعمها الثابت لأمن المملكة».

في المقابل، قال مسئول أمني باكستاني لوكالة «رويترز»، الثلاثاء، إن «إيران تبدي مرونة في المحادثات، لكنها لا تزال تصر على الشروط المسبقة».

كما نقلت الوكالة عن مصدرين باكستانيين مطلعين قولهما، إن «التواصل مع إيران مستمر»، وأشارا إلى «جهود حثيثة تبذل لإحضار الجانبين إلى طاولة المفاوضات»، وذلك مع اقتراب مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من النهاية، قبل التصعيد عسكريًا.