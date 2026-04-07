أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد عناصرها في قصف وقع غرب العراق، حيث اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بذلك.

وأفادت هيئة الحشد الشعبي في العراق بأن أحد عناصرها "قُتل في عدوان جوي صهيو - أمريكي استهدف مقرا للحشد الشعبي في قضاء القائم بمحافظة الأنبار (500 كم أقصى غربي العراق)".

وجاء في بيان الهيئة أن "اللواء 45 ضمن قاطع عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي في قضاء القائم تعرض فجر اليوم الى عدوان صهيو-أميركي غادر أسفر عن استشهاد أحد مجاهدي اللواء 45 في الحشد الشعبي".

وذكر البيان أن "قوات الحشد الشعبي تواصل أداء مهامها الأمنية بثبات، وجاهزيتها العالية واستمرارها في حفظ الأمن والاستقرار، رغم الاعتداءات الغادرة التي تطال مواقعها".