غارة إسرائيلية على منطقة سكنية بشمال إيران تودي بحياة 18 شخصا وتصيب 24 آخرين

نقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، عن مسئول إيراني، الثلاثاء، بأن غارة على منطقة سكنية بمحافظة البرز شمالي البلاد، أودت بحياة 18 شخصاً على الأقل، وأصابت 24 آخرين.

ونقلت الوكالة عن نائب محافظ البرز للشئون السياسية والأمنية والاجتماعية، قوله، إن «طائرات الكيان الصهيوني استهدفت بدعم مباشر من الولايات المتحدة، منازل وأسطح منازل مواطنينا العزل في محافظة البرز في عمل جبان».

وأضاف المسئول: «حتى الآن، تأكد مصرع 18 من أبناء وطننا، ومن بين الجثث التي طفلان صغيران. كما أصيب 24 مواطناً بجروح، ونُقلوا على الفور إلى المراكز الطبية حيث يتلقون العلاج».

وأفادت وسائل إعلام، ليل الاثنين، بتعرض مدن إيرانية لضربات عنيفة، وذلك بعد إعلان وزير الحرب الأمريكي أن هذه الليلة ستكون الضربات «شديدة».

وتعرضت مدينة نجف آباد وسط إيران لهجوم عنيف، إلى دوي انفجارات في أماكن متفرقة من أصفهان.

كما حدث انفجار ضخم في جزيرة كيش جنوب إيران.

وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، أكد خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، أن اليوم سيشهد أكبر عمليات قصف منذ بداية العملية في إيران، وأن يوم غد سيشهد قصفاً أكثر.