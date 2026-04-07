3 قتلى إثر إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول

أفادت وسائل الإعلام التركية بـ«تحييد» ثلاثة أشخاص اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إطلاق نار في القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول.

وأشارت قناة هابرتورك التركية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إلى أن حادث إطلاق النار أسفر عن إصابة شرطيين اثنين بجروح.

وبثت القناة مقطع فيديو يرصد التواجد الأمني المكثف خارج القنصلية الإسرائيلية في منطقة ليفنت بإسطنبول، بعد سماع دوي إطلاق النار.

والاثنين، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع حكومي في أنقرة، أن الحرب على إيران لا تزال مستمرة في حصد الأرواح رغم الجهود الدبلوماسية، متهمًا الحكومة الإسرائيلية بتقويض كل محاولة لإنهائها.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن أردوغان قوله إن إسرائيل «دولة تقتات على الصراع»، مستشهدًا بإغلاق المسجد الأقصى، واستهداف الأسرى الفلسطينيين، واستغلال التوترات في لبنان وسوريا.

وشدد أردوغان على أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الحرب على جارتها إيران، مضيفًا: «عندما يُستهدف المدنيون والبنى التحتية، لا يمكننا أن نصمت». وأوضح أن أنقرة كثفت اتصالاتها الدبلوماسية لاستغلال أي فرصة لوقف إطلاق النار.

كما حذّر الرئيس التركي من اتساع رقعة الصراع، مشيرًا إلى أن إغلاق مضيق هرمز تسبب بصدمة عالمية في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة. وأفاد بأن أسعار الغاز ارتفعت 100% والنفط 60% خلال 30 يومًا.

واختتم أردوغان تصريحاته بانتقاد «من يسيرون على نهج هتلر»، داعيًا المجتمع الدولي إلى القول «كفى»، ومجددًا التزام تركيا بنهج السلام والاستقرار.