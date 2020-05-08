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إسرائيل: ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بكورونا خلال 24 ساعة

تل أبيب - د ب أ
نشر فى : الخميس 7 مايو 2020 - 11:36 م | آخر تحديث : الخميس 7 مايو 2020 - 11:36 م

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، إن عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، ارتفع في البلاد خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 240، كما ارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 16381.

وأشارت الوزارة إلى اكتشاف 71 حالة إصابة جديدة بالمرض خلال 24 ساعة الماضية، وهو ارتفاع في معدل الإصابة مقارنة بالأيام الثلاثة السابقة.

كانت إسرائيل قد خففت من حدة القيود المفروضة للتصدي لتفشي فيروس كورونا من بينها السماح بعودة الدراسة يوم الأحد الماضي وإلغاء الحظر على ذهاب من هم فوق سن الـ 67 إلى أماكن أعمالهم، وذلك من أجل توسيع نطاق العمل في المرافق الاقتصادية الخاصة والعامة.

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