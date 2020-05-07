المحكمة العليا الإسرائيلية تمهد الطريق أمام تشكيل الحكومة

(د ب أ)

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسات ضد تولي رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو فترة جديدة وضد اتفاق الائتلاف مساء اليوم الأربعاء لتمهد الطريق أمام تشكيل حكومة.

وقال الحكم إن اتفاق الائتلاف بين حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو وتحالف أزرق أبيض الوسطي بقيادة بيني جانتس يمثل مشكلة قانونية. ومع ذلك، لا يوجد حاليا سبب لتدخل المحكمة.

وبعد انتقادات من المحكمة العليا، قام حزبا الليكود وأزرق وأبيض بتغيير أجزاء من اتفاق الائتلاف.

ورفض نشطاء الحقوق المدنية اتفاق نتنياهو مع جانتس بعد الانتخابات التي أجريت في 2 آذار/مارس الماضي، والذي ينص على تناوب الاثنين على منصب رئيس الوزراء، واعتبروه غير قانوني.

وجاء حكم المحكمة قبل الموعد المحدد لتشكيل الحكومة منتصف ليل الخميس.

كان نتنياهو و جانتس قد توصلا في الشهر الماضي لاتفاق على تشكيل حكومة طوارئ وطنية، بعد إجراء ثلاثة انتخابات غير حاسمة خلال أقل من عام.

من جهة اخرى ، ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان نتنياهو وجانتس أتفقا على أن تؤدي حكومة الوحدة اليمين يوم الأربعاء المقبل إذا تم الاتفاق عليها في الكنيست.