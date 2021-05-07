الأردن: ترحيل أهالي الشيخ جراح جريمة تتوجب تحرك المجتمع الدولي فورا

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، أن ترحيل أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة من بيوتهم جريمة يجب أن يتحرك المجتمع الدولي فورا وبفاعلية لمنعها.

وقال الصفدي، في تغريدات على "تويتر" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن "ترحيل أهل الشيخ جراح من منازلهم جريمة يجب أن يمنع العالم حدوثها"، مضيفا: "الفلسطينيون المهددون بالرحيل هم المالكون الشرعيون لبيوتهم، كما تثبت وثائق رسمية سلمها الأردن للأشقاء في دولة فلسطين".

وأشار إلى أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ملزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم في حي الشيخ جراح، مؤكدا أن "استمرار إسرائيل في ممارساتها اللاشرعية وخطواتها الاستفزازية في القدس المحتلة وانتهاك حقوق الفلسطينيين، وبما في ذلك حق أهل الشيخ جراح في بيوتهم، لعب خطير بالنار".

ورحب الصفدي بالبيان الذي أصدرته فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا الداعي لوقف سياسة الاستيطان اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا "ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري لمنع ترحيل الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح".

وذكر أن بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم ممارسات لا شرعية تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية.