نصرالله يحذر إسرائيل من أي خطوة خاطئة معلناً عدم التسامح مع أي حركة عدوانية

حذّر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله إسرائيل من أي خطوة خاطئة خلال المناورة المقررة صباح الأحد المقبل، معلناً عدم التسامح مع أي حركة عدوانية على الأراضي اللبنانية.



وقال نصرالله، في كلمة متلفزة له عصر اليوم الجمعة بمناسبة يوم القدس العالمي: "نحن لن نتسامح مع أي خطأ أو أي حركة عدوانية على الأراضي اللبنانية سواء كانت أمنية أو عسكرية".



وفي الموضوع الفلسطيني قال نصرالله "إن الفلسطينيين لم يتخلوا لا عن أرضهم ولا عن القدس ولا عن لاجئيهم؛ وهذا ما شهدناه في القدس الشرقية وما نشهده الآن في الشيخ جراح، حيث يواجه الفلسطينيّون بالأيدي العزلاء".



واعتبر أن "النقطة الأهم هي دخول غزة بمقاومتها العسكرية على خط المواجهة في القدس"، مشيراً إلى أن "ما يحصل تطور خطير لمصلحة الشعب الفلسطيني وهو تطور مهم جداً ويفتح آفاقاً عظيمة في المقاومة وهو سيغير جزء من معادلة الصراع، وجزء من قواعد الاشتباك لمصلحة الشعب الفلسطيني".



وقال نصر الله "لا يوجد شبح حرب على إيران وأولويات الرئيس الأمريكي جو بايدن هي الاحتواء"، مشيراً إلى "عدم وجود تهديد فعلي للجمهورية الاسلامية الإيرانية، وهي ماضية في مواجهة العقوبات".



واعتبر أن "خيارات إسرائيل وأمريكا في الموضوع النووي فشلت".



وفي الشأن السوري، قال نصر الله إن سورية "تجاوزت الحرب، وهناك العديد من الدول العربية بدأت اتصالاتها بالقيادة السورية. وسورية هي في طريق التعافي، والتحدي الأكبر هو التحدي الاقتصادي".