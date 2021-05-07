الحلقة ٢٥ من «الاختيار ٢» بدون فواصل إعلانية

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة، تامر مرسي، إذاعة حلقة الجمعة ٢٥ رمضان بدون فواصل إعلانية.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، بأن القرار صدر نزولًا على رغبة متابعي هذه الدراما الوطنية الاستثنائية والتي تجسد صورا وطنية مرت بها مصر في تاريخها المعاصر وتجيء تلك الحلقة لتشمل أحداثا مهمة ينتظرها المشاهدون ولذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة لهذه الحلقة.

ويعرض مسلسل "الاختيار ٢" علي قناة ON في العاشرة مساء وهو أحد الأعمال التي أنتجتها شركة سينرجي في خدمة القضايا الوطنية المصرية ويحقق أعلي المشاهدات ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف ومن بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وسيناريو هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمى.