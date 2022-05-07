 مقتل وإصابة 7 أشخاص في عمليات إطلاق نار بمنتجع كانكون المكسيكي - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة 7 أشخاص في عمليات إطلاق نار بمنتجع كانكون المكسيكي

أ ش أ
نشر في: السبت 7 مايو 2022 - 12:54 م | آخر تحديث: السبت 7 مايو 2022 - 12:54 م

أكدت السلطات المكسيكية، مقتل شخص وإصابة 6 آخرين جراء عمليات إطلاق نار وقعت أمس في شارع رئيسي بمدينة "كانكون" المطلة على ساحل البحر الكاريبي.

وأفاد مدعو العموم في ولاية "كوينتانا رو" الساحلية - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم السبت - بأنه تم اعتقال شخص مشتبه به على صلة بالهجوم، الذي لم يقع داخل منطقة الفنادق في كانكون، ولكنه حدث في شارع يصطف على جانبيه مطاعم وحانات على مسافة أبعد قليلا في الداخل.

جدير بالذكر أن هذا الحادث يعد أحدث حالة عنف تطال سمعة "كانكون" كمنتجع هادئ للاسترخاء.

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