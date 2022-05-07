فرنسا تسجل 40 ألفا و235 إصابة جديدة بفيروس كورونا و110 وفيات

سجلت فرنسا 40 ألفا و235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و110 وفيات، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 29 مليونا و81 ألفا و169، والوفيات إلى 147 ألفا و645.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 155 مليونا و613 ألفا و469 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.