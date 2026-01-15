عسقلان تفتح الملاجئ على خلفية توقعات بضربة أمريكية محتملة ضد إيران

أعلنت بلدية عسقلان جنوبي إسرائيل، الخميس، فتح الملاجئ العامة بالمدينة، على خلفية توقعات بضربة أمريكية محتملة ضد إيران، في خطوة مماثلة لإجراءات اتخذتها مدن إسرائيلية أخرى، من بينها ديمونة في النقب، وبئر السبع، وغان يافنيه.

وقالت بلدية عسقلان في بيان نشرته على حسابها بمنصة "تلغرام"، إنه "بعد إعلان حالة التأهب القصوى في بلدية عسقلان مساء أمس، إثر التطورات الأمنية، نودّ إعلامكم بأنه اعتبارا من مساء أمس، تمّ فتح الملاجئ العامة في عسقلان".

وأكدت البلدية أنه "لا يوجد في الوقت الحالي أي تحذير أو مؤشر ملموس على تهديد مباشر لمدينة عسقلان"، مشددة على أن فتح الملاجئ جاء "في إطار تعزيز شعور السكان بالأمان".

وأضافت أن البلدية "تُبقي على حالة التأهب القصوى واليقظة التامة، وهي مستعدة لأي سيناريو أو تغيير قد يطرأ".

ويأتي ذلك عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تعزيز جاهزيته الدفاعية ومتابعة التطورات الإقليمية عن كثب، وهو ما دفع بلديات بئر السبع وغان يافنيه وديمونة، جنوبي ووسط إسرائيل، إلى إعلان فتح الملاجئ العامة في مدنها مساء اليوم نفسه.

وتصاعد ضغط الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ أن انطلقت بإيران، في 28 ديسمبر الماضي، احتجاجات شعبية على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وكشفت تصريحات مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين عن تطلع واشنطن وتل أبيب إلى سقوط النظام في طهران الحاكم منذ 1979.

والأربعاء، قالت هيئة البث العبرية إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الولايات المتحدة ستشن هجوما على إيران "خلال الأيام المقبلة"، مع توقعها تلقي تل أبيب إنذارا مسبقا قبل ساعات من التنفيذ.

ومنذ مدة تردد تل أبيب أن طهران تعيد بناء قدرتها من الصواريخ البالستية التي تضررت في الحرب الأخيرة، وسعت إسرائيل إلى الحصول على ضوء أخضر من الولايات المتحدة لمهاجمة إيران مجددا.

وفي يونيو الماضي، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حربا على إيران استمرت 12 يوما، فردت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الألد لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وهجمات سيبرانية.