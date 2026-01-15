وفد من المصري الديمقراطي يزور سفارة فنزويلا بالقاهرة للتضامن على خلفية اختطاف مادورو

استقبل القنصل الفنزويلي بالقاهرة، وفد من اتحاد شباب القاهرة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في زيارة إلى مقر سفارة فنزويلا البوليفارية بالقاهرة.

وأضاف الحزب في بيانه، اليوم الخميس، أن القنصل أعرب عن تقديره لهذه اللفتة التضامنية، وما تعكسه من علاقات ود واحترام متبادل بين الشعبين.

وذكر الحزب في بيانه، أن زيارة الوفد جاءت للإعراب عن خالص التعازي والتضامن مع الدولة الفنزويلية في ضوء الأحداث الأخيرة، والتأكيد على دعمهم الكامل للشعب الفنزويلي، في إشارة لاختطاف الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار البيان إلى أن الوفد أكد موقف الحزب الداعم والمتضامن مع فنزويلا، مشددين على عمق العلاقات الإنسانية وقيم التضامن الدولي بين الشعوب في مواجهة الأزمات والتحديات.

وضمّ الوفد نورا عبد الستار، عضو الهيئة العليا، ومصطفى البدري، رئيس اتحاد شباب القاهرة، وإبراهيم زغلول، أمين الإعلام باتحاد شباب القاهرة، ومحمد مسلم عضو اتحاد الشباب، ومحمد عبد الغني عضو الحزب.