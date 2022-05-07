أصيب كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، بالذهول بعدما استقبل فريقه رباعية نظيفة من برايتون، في الجولة الـ 36 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على نظيره برايتون في اللقاء الذي يُقام على ملعب "فالمر" ضمن فعاليات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وكان يأمل كريستيانو رونالدو في تحقيق الفوز في جميع مبارياته المقبلة، من أجل التواجد في مركز يؤهله لدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وعندما سجل برايتون الهدف الثالث ظهرت ابتسامة الحسرة على وجه رونالدو.

مانشستر يونايتد يدخل المباراة وهو يتواجد في المرتبة السادسة برصيد 48 نقطة، فيما يحتل برايتون المركز العاشر بـ33 نقطة.