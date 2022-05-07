 ابتسامة حسرة.. رونالدو يصاب بالذهول بعد رباعية برايتون - بوابة الشروق
السبت 7 مايو 2022 8:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

ابتسامة حسرة.. رونالدو يصاب بالذهول بعد رباعية برايتون

محمد جلال
نشر في: السبت 7 مايو 2022 - 8:14 م | آخر تحديث: السبت 7 مايو 2022 - 8:14 م

أصيب كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، بالذهول بعدما استقبل فريقه رباعية نظيفة من برايتون، في الجولة الـ 36 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على نظيره برايتون في اللقاء الذي يُقام على ملعب "فالمر" ضمن فعاليات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وكان يأمل كريستيانو رونالدو في تحقيق الفوز في جميع مبارياته المقبلة، من أجل التواجد في مركز يؤهله لدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وعندما سجل برايتون الهدف الثالث ظهرت ابتسامة الحسرة على وجه رونالدو.

مانشستر يونايتد يدخل المباراة وهو يتواجد في المرتبة السادسة برصيد 48 نقطة، فيما يحتل برايتون المركز العاشر بـ33 نقطة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك