بولندا تسجل 608 إصابات جديدة بفيروس كوورونا و25 وفاة

سجلت بولندا 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا و25 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 5 ملايين و999 ألفا و517، والوفيات إلى 116 ألفا و124.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 54 مليونا و303 آلاف و650 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.